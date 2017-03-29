Адель сильно расстроила поклонников громким заявлением

Певица Адель сделала заявление, которое расстроило ее поклонников. Артистка заявила, что может никогда больше не отправиться в большой тур.

По ее словам, аплодисменты фанатов заставляют ее чувствовать себя "уязвимой", передает Sky News.

Об этом она рассказала во время одного из концертов.

"Я не знаю, отправлюсь ли я когда-либо в тур. Не уверена, что такие гастроли – это мое", - сказала певица.