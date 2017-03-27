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Умер актер Валерий Величко
Фото: kino-teatr.ru
В Екатеринбурге в возрасте 74 лет скончался актер Валерий Величко. Об этом сообщает издание E1 со ссылкой на представителя Свердловского театра драмы.
«Он очень заболел, и мы заранее подготовили ему замену. Хотя никто не рассчитывал на такой исход», — заявила заместитель директора театра Наталья Махлина.
В апреле артист должен был сыграть в постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Величко снялся в фильмах «Самолет летит в Россию», «Ехали два шофера», «Золото» и «На полпути в Париж». Широкую известность актеру принесла роль дона Кэо в картине Алексея Германа «Трудно быть богом».
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