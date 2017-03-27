Умер актер Валерий Величко

В Екатеринбурге в возрасте 74 лет скончался актер Валерий Величко . Об этом сообщает издание E1 со ссылкой на представителя Свердловского театра драмы.

«Он очень заболел, и мы заранее подготовили ему замену. Хотя никто не рассчитывал на такой исход», — заявила заместитель директора театра Наталья Махлина.

В апреле артист должен был сыграть в постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро».