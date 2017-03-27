В Екатеринбурге умер актер из фильма "Трудно быть богом"

В Екатеринбурге скончался актер Валерий Величко , сообщает Е1.ru. Ему было 74 года. Как рассказали в местном Театре драмы, заслуженный артист России давно болел.

В этом театре Величко проработал почти 52 года. "Валерий Иванович действительно умел и любил смешить: уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему огромный успех в комическом жанре", – заявили в театре.

Артист играл в спектаклях "Миллион в брачной корзине", "The playboy, или Удалой молодец – гордость запада", "Зануда" и др.