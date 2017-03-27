Европейский вещательный союз защитит право России на участие в Евровидении

В Европейском вещательном союзе пообещали проследить, чтобы Россия выступила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017", который состоится на Украине. Об этом сообщил глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.

Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что ожидает от Москвы заинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации и упрекнул российскую делегацию в неучастии в обязательных мероприятиях, связанных с конкурсом.

Глава оргкомитета Евровидения призвал не торопиться с выводами касательно участия Юлии Самойловой , которой украинские спецслужбы запретили въезд на территорию Украины. Представитель конкурса добавил, что Европейский вещательный союз не получал официальную информацию от Киева вокруг запрета на участие представительницы от России.

Франк-Дитер Фрайлинг заметил, что президент или премьер-министр Украины могут отменить решение спецслужб, но если это не случится, то Европейский вещательный союз проследит, чтобы Россия приняла участие в конкурсе.