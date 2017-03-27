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Европейский вещательный союз защитит право России на участие в Евровидении
Фото: Stijn Smulders
В Европейском вещательном союзе пообещали проследить, чтобы Россия выступила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017", который состоится на Украине. Об этом сообщил глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.
Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что ожидает от Москвы заинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации и упрекнул российскую делегацию в неучастии в обязательных мероприятиях, связанных с конкурсом.
Глава оргкомитета Евровидения призвал не торопиться с выводами касательно участия Юлии Самойловой, которой украинские спецслужбы запретили въезд на территорию Украины. Представитель конкурса добавил, что Европейский вещательный союз не получал официальную информацию от Киева вокруг запрета на участие представительницы от России.
Франк-Дитер Фрайлинг заметил, что президент или премьер-министр Украины могут отменить решение спецслужб, но если это не случится, то Европейский вещательный союз проследит, чтобы Россия приняла участие в конкурсе.
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