В Совфеде назвали абсурдной идею Киева заменить участника Евровидения

Предложение киевских властей заменить российского участника музыкального конкурса Евровидение не будет даже рассматриваться, считает зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

"Предложение украинских властей направить на Евровидение другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его – значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это – абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это – в принципе невозможно", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил, что есть "чисто человеческая причина", по которой предложение Киева совершенно неприемлемо. По его словам, она кроется в личности самой девушки, которая, всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.

"Принятие иного решения было бы предательством по отношению к ней. Словом, мы свой выбор сделали, и менять его не будет ни при каких обстоятельствах. Россию буквально толкают на бойкот этого мероприятия, и так на нашем месте поступило бы любое цивилизованное, уважающее себя государство", — подытожил он.