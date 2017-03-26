Бес из машины

Текущий 2017 год возвращает на экраны эстетику киберпанка. Стартует показ «Призрака в доспехах», основанного на одноименной манге Масамунэ Сиро, а на осень назначен выход сиквела еще одного гиганта жанра — «Бегущий по лезвию 2049». Киберпанк — жанр научной фантастики, который, однако, поднимает очень важные вопросы. «Лента.ру» разбиралась в том, как устроена экономика киберпанка, и пыталась найти его следы в современном мире.

Киберпанк — направление в научной фантастике, пик популярности которого пришелся на 80-е годы прошлого столетия. Он описывает недалекое будущее человечества на фоне бурного развития компьютерных технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Киберпространство настолько интегрировано в жизнь людей, что значительная часть событий в произведениях этого жанра происходит именно там.

Парадоксально, но прогресс не сделал жизнь людей лучше: налицо сильнейшее расслоение общества, с одной стороны которого стоят безжалостные корпорации, с другой — человек, либо ставший винтиком в системе, либо прозябающий в нищете. Третьей, теневой стороной становятся преступные кланы, не уступающие по силе корпорациям, а также одиночные киберпреступники и хакеры.

Проще говоря, киберпанк — это мрачная антиутопия, в которой развитие технологий привело к упадку общества.

Авторы того времени, еще толком не зная, как сильно технологии шагнут вперед, уже вовсю твердили: у прогресса есть две стороны.

«Призрак в доспехах» — классический представитель жанра: середина XXI века, человечество пережило еще две мировые войны с применением ядерного оружия, планетарный баланс сил значительно поменялся, границы стран перекроили. США распались на три государства, многие государства третьего мира перестали существовать, их гибель породила миллионы беженцев.

Японию эти конфликты почти не затронули, что вместе с развитыми технологиями сделало ее ведущей мировой державой. Уровень жизни в стране достаточно высок, однако серьезной проблемой является коррупция, во многом обусловленная деятельностью крупных национальных корпораций. Сильные позиции имеют и синдикаты якудза.

Технологии стали доступнее: буквально каждый теперь может позволить себе компьютер, высокотехнологичный имплантат, пластическую операцию, роботы взяли на себя большую часть тяжелого труда. При этом жизнь стала хуже. Города производят весьма гнетущее впечатление: по большей части это грязные густонаселенные трущобы, где процветает преступность. Жить здесь небезопасно и даже страшно.

Тем сильнее контраст с высотными чистыми и красивыми зданиями из металла и стекла, где живет и работает немногочисленная элита: члены правления корпораций, видные ученые, банкиры. В мире, где технологии и информация имеют наивысшую ценность, именно такие люди оказались у руля, чем и наслаждаются в полной мере, не неся никакой моральной и социальной ответственности перед обществом. Разрыв между бедными и богатыми велик как никогда, внедрение роботов и искусственного интеллекта оставило миллионы людей без работы, а жизнь простого человека уже ничего не стоит. Многие пытаются скрасить свое существование погружением в виртуальную реальность и употреблением запрещенных веществ.

Если вернуться в нашу действительность, пока все выглядит достаточно оптимистично. Искусственный интеллект развивается медленно (хотя Илон Маск Стивен Хокинг уже заявляют, что ИИ несет опасность для человечества), его использование не распространено, но в первую очередь это обусловлено его ограниченностью, а не моральными соображениями. Ожидается, что развитие нейронных сетей, технологии «умного контракта» избавят многие процессы от человеческого вмешательства.

Google. Использование подобных технологий будет обходиться компаниям намного дешевле, чем содержание работников из плоти и крови, считают создатели киберпанк-миров. Также примечательно, что наибольшее количество средств на развитие искусственного интеллекта тратят именно крупные современные корпорации, такие как Apple

С социологической точки зрения киберпанк описывает апогей постиндустриального общества. Он включает такие элементы, как высокотехнологичное производство и бурное развитие технологий, люди все больше заняты в сфере услуг, а не физическим трудом, основой социума является информация.

В мире киберпанка эволюция капитализма привела к тому, что на рынке выжили лишь крупные корпорации. В процессе поглощения конкурентов они стали разносторонне развитыми конгломератами, имеющими настолько сильные позиции в обществе, что по сути сосредоточили всю власть в своих руках. А правительства превратились в их марионеток. Почти во всех произведениях жанра корпорации — ключевая сторона действия, олицетворение реальной власти, той системы, что перемалывает людей или просто оставляет их за бортом.

В реальности конкуренция на рынках пока еще существует, но в каждой сфере уже есть свои гиганты. Именно такие корпорации и могут позволить себе тратить огромные средства на передовые исследования и разработки.

Главным прообразом всемогущих корпораций киберпанка были японские конгломераты — дзайбацу. Дзайбацу образовались еще в период Эдо (1603-1868 годы), в конце которого сформировались четыре холдинга: «Мицубиси», «Мицуи», «Сумитомо» и «Ясуда».

Со временем их количество выросло. После Второй мировой США планировали уничтожить все дзайбацу путем ликвидации их глав и конфискации имущества, тем не менее процесс так и не завершился: крупные холдинги были выгодны японской экономике, простой народ тоже был против их упразднения, поскольку это нарушало традиционный корпоративный уклад.

Дзайбацу были реформированы в кэйрэцу, более совершенную форму предприятий. Они объединяют производственные мощности с финансами. В таком виде компании существуют и по сей день, контролируя существенную часть экономики Японии. И в этом отношении кэйрэцу и могут служить прообразом могущественных корпораций киберпанка.

Яркий пример — один из первых кэйрэцу в истории Японии — «Мицубиси». Известная автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors входит в конгломерат Mitsubishi Group , в который, в свою очередь, включены такие предприятия, как банковский холдинг Mitsubishi UFJ Financial Group, нефтяная компания Nippon Oil, производитель оптических приборов Nikon, судоходная компания NYK Line и еще более 20 организаций.

Не только размеры и уровень развития этих конгломератов так сильно напоминают те мрачные и властные корпорации из миров киберпанка. Их корпоративная культура и внутренняя атмосфера также заставляют вспомнить предостережения фантастов.

В кэйрэцу трудятся сотни тысяч людей (по данным на 2016 год, в Toyota Motor Corporation работали почти 350 тысяч человек), средний рабочий день длится 14 часов, так как негласный устав не позволяет сотруднику уйти домой раньше своего начальника. Во всем царит коллективизм и жесткая иерархия, у работника практически нет своего голоса в компании, пусть он и профессионал высокого уровня. Любое, даже локальное решение принимается сверху, куда менеджеры на местах отправляют собранные данные, а затем ждут указаний. Так происходит почти на всех уровнях, что отрицательно сказывается на мотивации сотрудника.

Справедливости ради стоит сказать, что самих японцев эта система вполне устраивает. Трудоголики и ревнители традиций, они видят существующий уклад рациональным и естественным. Поэтому такой феномен, как пожизненный трудовой контракт с крупной компанией, приветствуется значительной частью населения.

Большинство инновационных компаний, конечно, сосредоточено в США. Самым главным претендентом на роль типичной корпорации из киберпанка является Google, которая входит в холдинг Alphabet (по сути, Google была просто реорганизована в Alphabet в 2015 году). Компания стабильно вкладывает огромные средства в исследования и инновации. Большинство проектов связаны с компьютерными технологиями и сервисами, однако Alphabet ведет исследования и в весьма любопытных направлениях.

Она занимается созданием беспилотного автомобиля, умных контактных линз со встроенными чипами, умного дома, своей нейронной сети и виртуального пространства. Корпорации Alphabet принадлежат такие компании, как Boston Dynamics, собирающая роботов и прославившаяся «жестоким» отношением к своим созданиям, Deepmind, работающая над искусственным интеллектом, который уже смог обыграть в го чемпиона Европы Фань Хуэя, а сейчас познает компьютерную стратегию Starcraft 2, Calico, изучающая гены и увеличение продолжительности жизни, и еще не один десяток организаций с любопытными проектами.

Несложно предположить, какую власть над обществом получит та или иная корпорация, которая сможет разработать и внедрить на массовый рынок инновационную продукцию. Да, к началу XXI века жанр киберпанка подрастерял популярность: цифровые технологии вошли в обыденную жизнь, многие предсказания фантастов сбылись, но не стали проблемой для человечества. Тем не менее вопросы искусственного интеллекта и власти корпораций, поднимаемые в киберпанке, остаются злободневными. И пример Японии, а также нескольких американских компаний показывает, что, возможно, человек смотрит на прогресс слишком оптимистично.