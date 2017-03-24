«Гардемарина» Сергея Жигунова банкротят за фильмы

Известного актера и продюсера Сергея Жигунова пытаются объявить банкротом. 24 марта Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск бизнесмена Сергея Обидина, который просит признать звезду сериалов «Гардемарины, вперед!» и «Моя прекрасная няня» несостоятельным должником. Как уверяет сторона истца, актер занял у Обидина около 8 млн руб. на свои кинопроекты и с 2013 года так и не расплатился.

«По нашим данным, займы брались на осуществления деятельности, связанной с производством фильмов и поддержанием различных инвестпроектов Жигунова, поскольку он фактически не существует вне этого бизнеса», - заявил Legal.Report представитель Обидина Арсен Навасардян.

На суде Навасардян рассказал, что Жигунов погасил часть долга и перевел на счет Обидина более 1 млн руб., поэтому сумма иска была скорректирована, и актер остался должен бизнесмену почти 7 млн. Однако сторона ответчика пыталась доказать суду, что, во-первых, на момент заключения договора займа с Обидиным Жигунов не был индивидуальным предпринимателем, а во-вторых, расплатился на большую сумму. Его представитель говорил о еще более чем 2 млн, которые актер перевел на депозит судебных приставов и в итоге рассчитался перед Обидиным почти на 50%. В свою очередь представители Обидина предположили, что сумма предназначалась другим кредиторам, перед которыми Жигунов также имеет многомиллионные долги.

Суд решил истребовать у судебных приставов необходимые доказательства получения от должника этих денег, а также обязать Обидина предоставить информацию об окончательной сумме долга Жигунова.

Обидин - далеко не единственный кредитор, которому должен Жигунов. По словам Навасардяна, около месяца назад общая сумма задолженности актера составляла более 40 млн руб. Представитель Жигунова от комментариев отказался.