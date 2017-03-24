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Legal.Report

"Гардемарина" Сергея Жигунова банкротят за фильмы

«Гардемарина» Сергея Жигунова банкротят за фильмы
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Известного актера и продюсера Сергея Жигунова пытаются объявить банкротом. 24 марта Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск бизнесмена Сергея Обидина, который просит признать звезду сериалов «Гардемарины, вперед!» и «Моя прекрасная няня» несостоятельным должником. Как уверяет сторона истца, актер занял у Обидина около 8 млн руб. на свои кинопроекты и с 2013 года так и не расплатился.
«По нашим данным, займы брались на осуществления деятельности, связанной с производством фильмов и поддержанием различных инвестпроектов Жигунова, поскольку он фактически не существует вне этого бизнеса», - заявил Legal.Report представитель Обидина Арсен Навасардян.
На суде Навасардян рассказал, что Жигунов погасил часть долга и перевел на счет Обидина более 1 млн руб., поэтому сумма иска была скорректирована, и актер остался должен бизнесмену почти 7 млн. Однако сторона ответчика пыталась доказать суду, что, во-первых, на момент заключения договора займа с Обидиным Жигунов не был индивидуальным предпринимателем, а во-вторых, расплатился на большую сумму. Его представитель говорил о еще более чем 2 млн, которые актер перевел на депозит судебных приставов и в итоге рассчитался перед Обидиным почти на 50%. В свою очередь представители Обидина предположили, что сумма предназначалась другим кредиторам, перед которыми Жигунов также имеет многомиллионные долги.
Суд решил истребовать у судебных приставов необходимые доказательства получения от должника этих денег, а также обязать Обидина предоставить информацию об окончательной сумме долга Жигунова.
Обидин - далеко не единственный кредитор, которому должен Жигунов. По словам Навасардяна, около месяца назад общая сумма задолженности актера составляла более 40 млн руб. Представитель Жигунова от комментариев отказался.
Вологда Москва
Сергей Жигунов
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