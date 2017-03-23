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Первый канал отказался от предложения участвовать в Евровидении посредством трансляции
Первый канал отказался от предложения организаторов Евровидения организовать участие в конкурсе российской участницы Юлии Самойловой посредством трансляции. Об этом сообщает РИА Новости.
22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года. Украинские организаторы Евровидения пообещали выполнить соответствующее решение ведомства.
Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу организовать трансляцию выступления участницы от России Юлии Самойловой в прямом эфире.
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