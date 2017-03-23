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Газета.Ru

В Киеве назвали незаконной трансляцию выступления Самойловой на "Евровидении"

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что трансляция выступления российской исполнительницы Юлии Самойловой украинскими телеканалам является нарушением законодательства. Об этом он написал в своем твиттере.
"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами - это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. [Европейский вещательный союз] ЕВС должен бы это учесть", - написал он.
Ранее сообщалось, что ЕВС предложил Первому каналу провести прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой во втором полуфинале конкурса "Евровидения.
2017
Юлия Самойлова Вячеслав Кириленко
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