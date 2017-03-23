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Организаторы предложили Самойловой участвовать в «Евровидении» дистанционно

Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении-2017» в прямом эфире из России. С предложением организовать трансляцию российской певицы к Первому каналу обратился Европейский вещательный союз (ЕВС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.
22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет. Киев обвиняет певицу в посещении Крыма в 2015 году без согласования своей поездки с украинскими властями. Во внешнеполитическом ведомстве России решение СБУ назвали «циничным и бесчеловечным». Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что отказ во въезде на территорию Украины Самойловой – это «момент истины для европейского сообщества». По словам дипломата, властям Европы необходимо определиться, поддерживают ли они украинских радикалов или выступают за европейские «базовые ценности».
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