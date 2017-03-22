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Организаторы понадеялись на участие Самойловой в «Евровидении» вопреки запрету
Организаторы «Евровидения» выразили надежду на участие Юлии Самойловой в конкурсе вопреки запрету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) Дейв Гудман.
«Мы ведем мониторинг ситуации и ожидаем услышать от властей их окончательное решение», — заявил Гудман.
В ЕВС также отметили, что глубоко разочарованы решением Киева, которое «идет вразрез с духом конкурса и с принципом инклюзивности». 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской участнице музыкального конкурса въезд на территорию страны. Запрет был принят на три года. В ведомстве заявили, что певица нарушила законодательство Украины. Российский МИД назвал решение «циничным и бесчеловечным». Ранее Киев обвинял Самойлову в посещении Крыма в 2015 году без согласования своего визита с украинскими властями. Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
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