В России не будут транслировать Евровидение-2017 после решения СБУ Украины не пускать российскую участницу конкурса Юлию Самойлову

Об этом сообщает Вести.Ru.

Ранее Первый канал заявил, что Юлия Самойлова, которой СБУ запретила въезд на Украину, поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году, если не сможет участвовать в этом году.

22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года.