В США сценарист подал в суд на Disney

Голливудский сценарист Гэри Голдмен подал в суд на американскую компанию Disney , обвинив ее в нарушении авторских прав и незаконном заимствовании идей при создании анимационной ленты "Зверополис" (Zootopia, 2016), ставшей в этом году обладателем премии "Оскар". Соответствующий иск подан в федеральный суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как утверждает Голдмен, в 2000 и 2009 годах он предлагал продюсерам Disney наработки своих идей, которые должны были стать основой для создания серии игровых и анимационных фильмов, однако получил отказ. Впоследствии компания, по словам Голдмена, использовала значительную часть придуманных им персонажей, сценарных ходов и тем при создании "Зверополиса". В своем иске сценарист заявляет, что Disney в том числе "украла" у него название картины.

"Хотя Disney и рьяно защищает свои авторские права, корпоративная культура, сложившаяся в компании, не только допускает незаконное копирование чужих материалов, но и всячески это поощряет", - отмечается в судебном документе. "Вместо того, чтобы законным образом приобрести права на труд" Голдмена, в Disney заявили, что "незаинтересованы в продюсировании" ленты, "после чего скопировали работу" сценариста, утверждается в иске.

В связи с этим Голдмен, являющийся, в частности, автором сценариев к таким фильмам, как "Вспомнить все" ( Total Recall, 1990) и "Пророк" (Next, 2007), требует компенсации, размер которой не указывается, а также признания своих авторских прав. В Disney, в свою очередь, отвергли обвинения в нарушениях, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований. "Это беспринципная попытка предъявить права на успешный фильм, который он (Голдмен) не создавал, и мы будем решительно отстаивать такую позицию в суде", - говорится в распространенном заявлении компании.

Мировые кассовые сборы "Зверополиса", повествующего о жизни огромного вымышленного города, населенного различными животными, превысили 1 млрд долларов. Картина, вышедшая в прокат в феврале прошлого года, является обладателем премий "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм". Многие американские кинокритики включили ленту в списки лучших фильмов прошлого года.