Лоза об отказе пускать Самойлову в Киев: "Слава Богу!"

«Да слава богу, что не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами. Мне этого не хочется, потому что мне хочется, чтобы мы хоть когда-то начали показывать себя», — заявил Лоза.

Музыкант отметил, что российской стороне следует брать пример с французов, которые выступают на музыкальном конкурсе с композициями на родном языке. Лоза также заявил, что ему «все равно, поедет Юлия или нет», так как «она ничего не дает ни мне, ни моей стране».

Певец добавил, что изначально «Евровидение» задумывался как конкурс, благодаря которому представители разных стран могли ознакомиться с культурами соседей. В настоящее время, по мнению Лозы, организаторы шоу «перевернули (смысл – Рамблер/новости) с ног на голову».

20 марта руководитель СБУ Василий Грицак заявил, что его ведомство подготовило документы об отказе во въезде на Украину Юлии Самойловой. Причиной такого решения стал факт посещения певицей Крыма в 2015 году без согласования своего визита с украинскими властями.

Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая. Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning».