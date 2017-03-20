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Робби Уильямс заявил о желании выступить на Евровидении от России
Робби Уильямс выразил желание представлять на «Евровидении» Россию. Такое заявление британский певец сделал в эфире программы Первого канала «Пусть говорят». Слова музыканта передает РИА Новости.
«Я обожаю Евровидение. Там всё так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на Евровидении — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — заявил Уильямс.
20 марта стало известно, что украинские власти планируют отказать во въезде в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой. Соответствующий документ подготовила Служба безопасности Украины (СБУ). Возможный запрет связан с тем, что Самойлова посещала Крым в 2015 году без согласования своей поездки с украинскими властями. Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу - 13 мая.
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