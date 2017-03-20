Робби Уильямс заявил о желании выступить на Евровидении от России

Робби Уильямс выразил желание представлять на «Евровидении» Россию. Такое заявление британский певец сделал в эфире программы Первого канала «Пусть говорят». Слова музыканта передает РИА Новости

«Я обожаю Евровидение. Там всё так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на Евровидении — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — заявил Уильямс.