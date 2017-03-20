Отец Самойловой прокомментировал возможный запрет дочери въезда на Украину

Отец Юлии Самойловой , участницы "Евровидения-2017" от России, назвал нечестным возможный запрет въезда певицы на Украину; он также сообщил, что семья обязательно отправится на конкурс поддержать исполнительницу.

"Это нечестно, просто нечестно", — сказал Олег Самойлов в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале, комментируя возможный запрет въезда.

Он также подчеркнул, что семья обязательно отправится на Украину, чтобы поддержать Юлию Самойлову на выступлении.