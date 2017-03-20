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Отец Самойловой прокомментировал возможный запрет дочери въезда на Украину
Отец Юлии Самойловой, участницы "Евровидения-2017" от России, назвал нечестным возможный запрет въезда певицы на Украину; он также сообщил, что семья обязательно отправится на конкурс поддержать исполнительницу.
"Это нечестно, просто нечестно", — сказал Олег Самойлов в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале, комментируя возможный запрет въезда.
Он также подчеркнул, что семья обязательно отправится на Украину, чтобы поддержать Юлию Самойлову на выступлении.
"То, что мы поедем, — это однозначно. Если нас Первый канал, конечно, пригласит", — поделился он. Продюсер канала Юрий Аксюта ответил, что родители обязательно будут приглашены.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.
Йон Санд Олег Самойлов Юлия Самойлова Павел Климкин Еще 1 тег
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