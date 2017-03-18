Юлия Самойлова назвала смешными угрозы запрета на участие в "Евровидении"

Юлия Самойлова , которая должна представлять Россию на "Евровидении-2017", назвала смешными угрозы со стороны Украины не допустить ее до участия в конкурсе. Такое мнение она выразила в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым

"Это все смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох. Не знаю, мне это все странно", - сказала певица.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что выступление Самойловой 27 июня 2015 года на гала-концерте фестиваля "Мир спорта и добра" в Крыму является нарушением постановления кабинета министров Украины от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию полуострова. Таким образом, это может стать основанием для запрета на въезд в страну. Тем не менее, в Киеве пообещали принять решение по этому вопросу, основываясь "на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности".

Комментируя предположения о том, что ее участие в конкурсе является пиар-ходом со стороны России, Юлия Самойлова заметила, что предубеждение на ее счет существовало всегда. "Сколько людей, столько и мнений", - сказала певица и подчеркнула, что ее цель - "показать, что любой человек способен на все, неважно, что с тобой, и если у тебя есть мечта, ты можешь ее достигнуть".