Филипп Киркоров уходит из шоу-бизнеса. Заявление известного певца передает портал Russian Showbiz.

http://russianshowbiz.info/blog/204b7013#axzz4bbDHyEoR

«Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу», - заявил Киркоров.

Киркоров добавил, что продолжит заниматься музыкой, но не планирует появляться на светских мероприятиях. Музыкант подчеркнул, что «уходит от всей этой суеты», так как ему гораздо интереснее делать проекты. 30 апреля Киркоров отметить свое 50-летие. В честь юбилея певец даст десять концертов. Мероприятия пройдут в Кремлевском дворце. Также ожидается огромный банкет, на который приглашены порядка 1000 человек. По словам самого артиста, в организацию мероприятий он «вбухал» большую сумму денег.