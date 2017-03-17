Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса

Известный певец Филипп Киркоров заявил журналистам, что принял решение уйти из шоу-бизнеса. Об этом сообщает портал Russian Showbiz.

"Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу", - заявил Киркоров.

Позднее он уточнил, что музыкой он продолжить заниматься, но посещать светские мероприятия больше не будет.

"Я не сказал, что покидаю шоу-бизнес. Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты", - отметил певец.

Стоит отметить, что в апреле Киркоров отметил свое 50-летие. По такому торжественному случаю певец намерен дать 10 концертов в Кремлевском дворце, после которых состоится грандиозный банкет. На него приглашены не менее тысячи гостей.

"Я вбухал туда столько денег! Ведь шоу "Я" будет обновленным, да и банкет в самом центре Москвы – удовольствие недешевое. Хочется, чтобы столы ломились, чтобы люди хорошо поели и послушали музыку - я даже группу ABBA пригласил спеть там", - сказал Киркоров.