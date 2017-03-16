Пугачёва высказалась об участии Самойловой в «Евровидении»

«Когда поёт человек, да еще и с ограниченными возможностями, должны забыться все распри. Никакой тут провокации нет. Ну поругались с Украиной, помирились, почему артист должен страдать?» — заявила Пугчаёва.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее назвал «провокацией» выбор Самойловой. Дипломат отметил, что певица посещала в 2015 году Крым, не получив разрешения украинских властей. В Европейском вещательном союзе заявили, что не имеют никаких претензий к российской исполнительнице. Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.