Певица Юлия Самойлова рассекретила свою звездную сестру

В начале недели стало известно, что в этом году на конкурсе песни «Евровидение» Россию будет представлять певица Юлия Самойлова . До этого широкому кругу зрителей артистка не была известна, поэтому поклонники конкурса стали искать больше информации о Юлии. Оказалось, что 27-летняя уроженка Ухты является двоюродной сестрой Оксаны Самойловой - супруги рэпера Джигана.

По словам Юлии, они с Оксаной не скрывали этого факта, но при этом не видели смысла афишировать родство. При этом после обнародования информации о том, что именно Юлия будет представлять нашу страну на конкурсе, в Instagram Оксаны не было ни слова о двоюродной сестре. Напомним, Юлия выступит в Киеве с песней Flame Is Burning. В этом году полуфиналы «Евровидения» пройдут 9 и 11 мая, а 13 числа состоится финал.