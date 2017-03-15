Гарик Сукачев высказался о скандале из-за Самойловой

«Мы же понимаем, что у нас довольно непростые отношение с Украиной, межгосударственные отношения в глубочайшем кризисе. Ничего экстраординарного в том, что Украина выступает против нашей замечательной, прекрасной девочки, я не вижу. Реакция политиков мне понятна. Конечно, нам хочется, чтобы наша девушка поехала и выступила, и что-то мне подсказывает, что она выступит», — заявил Сукачев.

Сукачев также заявил, что ему понравилась композиция, с которой Самойлова выступит на конкурсе. Песню он назвал «красивой, нежной» и отметил, что ей «присуща мелодика эстрады советских лет».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее назвал «провокацией» выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России на «Евровидении-2017». Дипломат отметил, что певица посещала в 2015 году Крым, не получив разрешения украинских властей. По данному факту ведется проверка Службой безопасности Украины (СБУ).

В Европейском вещательном союзе заявили, что не имеют никаких претензий к российской исполнительнице.

Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности.

Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.