Гарик Сукачев прокомментировал участие Самойловой на "Евровидении-2017"

Музыкант Гарик Сукачев рассказал, что считает понятной реакцию украинских политиков, выступающих против российской участницы конкурса песни "Евровидение-2017", но "что-то подсказывает" ему, что Юлия Самойлова все же сможет принять участие в музыкальном состязании.

"Мы же понимаем, что у нас довольно непростые отношение с Украиной, межгосударственные отношения в глубочайшем кризисе. Ничего экстраординарного в том, что Украина выступает против нашей замечательной, прекрасной девочки, я не вижу. Реакция политиков мне понятна. Конечно, нам хочется, чтобы наша девушка поехала и выступила, и что-то мне подсказывает, что она выступит", — сказал журналистам Сукачев.

Музыкант добавил, что ему очень понравились певица и песня. "Песня красивая, нежная, в ней есть нечто забытое, мелодика, которая была присуща эстраде советских лет", — сказал Сукачев.

Ранее стало известно, что Первый канал определился с выбором: Россию в Киеве на "Евровидении-2017" будет представлять Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame Is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".