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Российский мультфильм впервые набрал два миллиарда просмотров на YouTube
Фото: YouTube
Серия российского мультфильма про девочку Машу и ее друга Медведя под названием "Маша плюс каша" установила новый рекорд, набрав два миллиарда просмотров на YouTube.
Таким образом, мультипликационный фильм занял пятое место в списке роликов, преодолевших двухмиллиардный порог просмотров. На первых четырех местах обосновались исключительно музыкальные клипы в исполнении PSY, Wiz Khalifa, Джастина Бибера и Марка Ронсона.
Первый выпуск сериала "Маша и Медведь", который создается российской студией "Анимаккорд", состоялся в январе 2009 года. "Двухмиллиардная" серия появилась на YouTube спустя три года - 31 января 2012.
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