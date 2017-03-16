Российский мультфильм впервые набрал два миллиарда просмотров на YouTube

Серия российского мультфильма про девочку Машу и ее друга Медведя под названием "Маша плюс каша" установила новый рекорд, набрав два миллиарда просмотров на YouTube.

Марка Ронсона. Таким образом, мультипликационный фильм занял пятое место в списке роликов, преодолевших двухмиллиардный порог просмотров. На первых четырех местах обосновались исключительно музыкальные клипы в исполнении PSY, Wiz Khalifa, Джастина Бибера

Первый выпуск сериала "Маша и Медведь", который создается российской студией "Анимаккорд", состоялся в январе 2009 года. "Двухмиллиардная" серия появилась на YouTube спустя три года - 31 января 2012.