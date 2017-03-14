DW: отказ пускать Самойлову на "Евровидение" закончится для Киева скандалом

Если участницу "Евровидения" от России Юлию Самойлову не пустят на Украину, это обернется для Киева неслыханным скандалом, считает обозреватель Deutsche Welle Андреас Бреннер.

Подобный шаг киевских властей может "еще больше повредить и без того небезупречной репутации Украины в Европе, особенно на фоне непоследовательных реформ Киева и неудовлетворительной подготовки к проведению "Евровидения", убежден Бреннер.

Запрет Самойловой въезжать на Украину лишь сыграет на руку тем, кто "в России и других странах" настроен против Украины. Да и Европейский вещательный союз, который организует "Евровидение", будет против решения Киева, добавляет автор.

Как считает Бреннер, на протяжении последних лет на "Евровидении" не слишком тепло встречали представителей России из-за напряженных отношений Москвы с Брюсселем. Исключением стало только выступление Сергея Лазарева в прошлом году. Если же в этом году освистают такую певицу, как Самойлова, это будет "цинично и неприемлемо".

Юлия Самойлова не первая участница "Евровидения" с ограниченными возможностями. В 2015 году в конкурсе участвовала представительница Польши Моника Кушиньская, а в 2008 году — представительница Грузии Диана Гурцкая