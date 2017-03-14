Лоза раскритиковал песню Юлии Самойловой для Евровидения

За выбором Юлии Самойловой в качестве представительницы России на «Евровидении-2017» стоит мафия, которая пытается продвигать чужую культуру. Выступление певицы с англоязычной песней противоречит российским интересам. С таким заявлением выступил музыкант Юрий Лоза . Его слова приводит «Лента.ру»

«Я не знаю, кто конкретно отправляет туда нашу девочку с английской песней. Явно враги — не свои же отправляют», — заявил Лоза.

Лоза посоветовал отправить исполнителя с песней на русском языке и в качестве кандидатуры предложил себя. Однако музыкант попросил не ставить перед ним задачи победить, так как «победа ничего не дает». Юлия Самойлова выступит на международном музыкальном конкурсе с песней «Flame is Burning». Певица принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая.