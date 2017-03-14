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Госпитализирован актер Евгений Федоров
Старейший актер Вахтанговского театра и патриарх московской актерской семьи 93-летний Евгений Федоров госпитализирован во вторник в одну из московских клиник, сообщили РИА Новости в театре.
Заслуженный артист РСФСР Федоров был госпитализирован в связи с жалобами на боли в сердце.
"Учитывая возраст актера и его заболевания, ему, скорее всего, предстоит длительное лечение", — сказал представитель театра.
Евгений Федоров (1924) – известный актер театра и кино. В Вахтанговскую труппу он был принят в 1945 году. До сих пор играет на сцене театра – он занят в спектаклях "Последние луны" и "Улыбнись нам, Господи". Единоутробный брат Федорова – актер Александр Збруев, сын – актер и телеведущий Петр Федоров (1959 – 1999), внук – популярный киноактер Петр Федоров.
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