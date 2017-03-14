Госпитализирован актер Евгений Федоров

Старейший актер Вахтанговского театра и патриарх московской актерской семьи 93-летний Евгений Федоров госпитализирован во вторник в одну из московских клиник, сообщили РИА Новости в театре.

Заслуженный артист РСФСР Федоров был госпитализирован в связи с жалобами на боли в сердце.

"Учитывая возраст актера и его заболевания, ему, скорее всего, предстоит длительное лечение", — сказал представитель театра.