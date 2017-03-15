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Бенедикт Камбербэтч сыграет в экранизации романа "Как остановить время"
Британского актера Бенедикта Камбербэтча утвердили на роль бессмертного Тома Хазарда в экранизации нового романа Мэтта Хейга "Как остановить время", сообщает "Би-би-си".
Камбербэтч также выступит исполнительным продюсером картины.
Роман "Как остановить время" будет опубликован не ранее июля. По словам автора, это "необыкновенная любовная история", повествующая о нестареющем из-за странной болезни учителе истории.
По сюжету, главному герою уже более 400 лет, однако выглядит он на 40.
До выхода фильма на экраны актер снова предстанет перед зрителями в образе эксцентричного хирурга Стивена Стренджа в фильме по комиксам Marvel, а также в роли изобретателя Томаса Эдисона в новом фильме "Война токов".
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