Бенедикт Камбербэтч сыграет в экранизации романа "Как остановить время"

Британского актера Бенедикта Камбербэтча утвердили на роль бессмертного Тома Хазарда в экранизации нового романа Мэтта Хейга "Как остановить время", сообщает "Би-би-си".

Камбербэтч также выступит исполнительным продюсером картины.

Роман "Как остановить время" будет опубликован не ранее июля. По словам автора, это "необыкновенная любовная история", повествующая о нестареющем из-за странной болезни учителе истории.

По сюжету, главному герою уже более 400 лет, однако выглядит он на 40.