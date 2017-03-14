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В Кремле назвали фильм CNN про Путина очередным одиозным материалом
Фильм CNN о президенте РФ Владимире Путине не содержит ничего нового и выдержан в истеричном, эмоциональном русле, сам российский лидер с материалом еще не ознакомлен, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Лично Владимир Владимирович не успел ознакомиться, потому что он (фильм — ред.) вышел ночью. Какие-то выжимки из СМИ мы читали, собственно, все было так, как и прогнозировалось: это очередной материал, который находится в русле истеричного, эмоционального фона, который основывается на мнениях, не имеющих под собой ничего существенного, мнениях, которые чаще всего являются абсолютным вымыслом", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что мнения в материале CNN часто сформулированы представителями, "которые уже успели выйти в тираж".
"Достаточно одиозный материал, но из серии того, что уже было, ничего нового там нет", — добавил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, администрация Кремля попыталась высказать свою точку зрения, которая в определенном объеме присутствует в фильме CNN.
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