Минкульт Украины заявил, что в бюджете страны нет средств на проведение Евровидения

После победы Джамалы на «Евровидении – 2016» Украина сама поставила под сомнение возможность проведения конкурса в стране. Министр культуры страны Евгений Нищук заявил, что денег нет и предложил европейским инвесторам собрать средства.

Власти и Национальная телекомпания несколько месяцев спорят о том, какой город должен принять у себя «Евровидение». Объявление результатов отбора неоднократно откладывалось. После долгих раздумий и закрытых голосований - победил Киев.

«Евровидение – 2017» пройдет в международном выставочном центре. Он вмещает всего восемь тысяч зрителей. И не отвечает всем европейским требованиям. Эта площадка станет самой маленькой за последние пять лет проведения конкурса. Но ее главным недостатком считают одноуровневую сцену, которая плохо влияет на акустику и качество звука.

Международная команда Евровидения покидает Киев. Оказалось, что у организаторов еще в декабре 2016 года забрали все полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса. При этом весь процесс подготовки в этот момент практически остановился. Полностью сорван график проведения тендеров, не определены подрядчики, существенно выросли сметы. Приостановлена даже билетная кампания.

Билеты поступили в продажу, но их очень мало. К тому же никаких льгот не предусмотрено. В итоге - самый дорогой билет официально стоит около 500 евро. Что значительно выше, чем на конкурсах в Осло, Копенгагене или в Стокгольме.