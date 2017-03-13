На Украине призвали привлечь к ответственности Самойлову за посещение Крыма

На своей странице в Facebook Геращенко изложил два возможных варианта развития событий, одним из которых является запрет Самойловой на въезд в страну из-за посещения Крыма.

Второй вариант Геращенко — «пустить Юлию Самойлову на Украину, привлекая её одновременно к отвественности за нарушение государственной границы. Таким образом, поскольку мы не можем делать исключения для кого бы то ни было и поощрять, таким образом, нарушения порядка пересечения государственной границы Украины».

«Пусть приезжает, но несёт ответственность за нарушения законодательства Украины», — подчеркнул политик.

Ранее Геращенко заявил, что Юлию Самойлову могут не пустить на Украину, если она будет публично выражать поддержку Крыму.

12 марта стало известно, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней «Flame is burning».