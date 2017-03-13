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Глава МИД Украины назвал провокацией участие Самойловой в Евровидении
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» является провокацией, поскольку певица посещала Крым в 2015 году.
«СБУ проверяет её, есть заявление (о посещении Самойловой Крыма. — RT). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями», — цитирует Климкина ЛIГА.net.
Ранее глава МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Юлию Самойлову могут не пустить на Украину, если она будет публично выражать поддержку Крыму.
12 марта стало известно, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней «Flame Is Burning».
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