Глава МИД Украины назвал провокацией участие Самойловой в Евровидении

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» является провокацией, поскольку певица посещала Крым в 2015 году.

СБУ проверяет её, есть заявление (о посещении Самойловой Крыма. — RT). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями», — цитирует Климкина ЛIГА.net.

12 марта стало известно, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней «Flame Is Burning».