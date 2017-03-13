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Иосиф Пригожин прокомментировал выбор Самойловой в качестве участницы Евровидения
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что одобряет выбор Юлии Самойловой в качестве участницы музыкального конкурса «Евровидение-2017» от России, выразив надежду, что украинские власти не будут запрещать ей выступать.
«Выбор правильный, неожиданный. Я считаю, что это потрясающая возможность для людей с ограниченными возможностями», — приводит слова Пригожина Nation News.
Он предположил, что её участие привлечёт внимание Европы к проблеме российских паралимпийцев.
«И если украинские власти запретят человеку с ограниченными возможностями представлять Россию, будет понятно всё с правами и свободами, они будут разрушены окончательно и бесповоротно», — добавил Пригожин.
Ранее сообщалось, что участницу музыкального конкурса «Евровидение-2017» от России Юлию Самойлову могут не пустить на Украину, если она будет публично выражать поддержку Крыму.
Кроме того, в Кремле назвали недопустимой политизацию Евровидения.
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