Иосиф Пригожин прокомментировал выбор Самойловой в качестве участницы Евровидения

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что одобряет выбор Юлии Самойловой в качестве участницы музыкального конкурса «Евровидение-2017» от России, выразив надежду, что украинские власти не будут запрещать ей выступать.

«Выбор правильный, неожиданный. Я считаю, что это потрясающая возможность для людей с ограниченными возможностями», — приводит слова Пригожина Nation News.

Он предположил, что её участие привлечёт внимание Европы к проблеме российских паралимпийцев.

«И если украинские власти запретят человеку с ограниченными возможностями представлять Россию, будет понятно всё с правами и свободами, они будут разрушены окончательно и бесповоротно», — добавил Пригожин.

Ранее сообщалось, что участницу музыкального конкурса «Евровидение-2017» от России Юлию Самойлову могут не пустить на Украину, если она будет публично выражать поддержку Крыму.

Кроме того, в Кремле назвали недопустимой политизацию Евровидения.