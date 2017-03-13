Новое детище Бузовой назвали шлаком

Ольга Бузова презентовала клип на свою песню "Привыкаю". Однако не всем новое детище ведущей скандально известного шоу "Дом-2" пришлось по вкусу.

Ольга Бузова опубликовала на своем канале в YouTube ролик на песню "Привыкаю". Музыкальная композиция примечательна тем, что в ней новоиспеченная певица делится с общественностью своими чувствами от разрыва с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Сюжет клипа довольно прост: девушка находится в больнице без сознания, параллельно героиня Бузовой то щеголяет в белом парике, то в черном обтягивающем платье. Песня заканчивается пробуждением главного лица клипа.

Поклонники неоднозначно отнеслись к новому детищу Ольги. В частности, по мнению фанатов, ролик не имеет ясно читаемого смысла, локации не меняются, да и концовка подвела. "Мне кажется бессмыслица, целых три минуты с чем-то ждала смысл)) причем тут вообще тема больницы?﻿", "слишком частая смена кадра, мелькание картинок, при чем одних и тех же, утомляет ( жаль, ожидала бОльшего...даже досадно, потому что отношусь к Ольге с большой симпатией﻿", "Бееее", "Клип ужасен, бесвкусица полная﻿", "клип,полный провал,Ольга неужели нельзя было снять нормальный клип с сюжетом? Ваш образ в клипе,дешевая актерская игра,парик блондинки-отдельная тема", "Очень дешевый клип, просто халтура. На некоторые кадры просто противно смотреть , у Оли всегда было амплуа позитивной дурочки, а тут депрессивная вся в размазанной косметике, Оля же всегда стремится быть сексуальной и красивой , зачем такой мрачный клип снимать?? Вот так доверилась раскрученному режиссеру, а он все испортил 😬😬😬﻿", "Только меня смущает, что она с укладкой и макияжем в коме лежит?...)))﻿", "30 секунд посмотрел, потом на перемотке, итог, ШЛАК полный, без смысла", – разнесли в пух и прах видео Бузовой зрители.

Впрочем, нашлись и те, кому детище Ольги пришлось по вкусу. "Ольга, Ты умница! Клип очень понравился😻😻😻﻿", "Шедевр! Оля так чувственно передала свои эмоции 😍", "История настолько прозрачна что я вообще не понимаю как кто то здесь ее не видит и говорит что просто набор кадров... работа хорошая, клип понравился, Оля и ее команда постарались👌🏻 для первого раза прям очень хорошо! Дальше лучше✊🏻", "Оля клип бомба пересмотрела раз 50 обожаю тебя﻿", "мне понравилось..ее крик души..хоть и голоса нет..сейчас если посмотреть то у многих нет..так что хватит ее трогать. Ее жизнь..ее судьба", – выразила свое мнение другая часть аудитории Бузовой.

Сама ведущая на своей страничке в Instagam высказалась относительно новой работы. "Я так счастлива, что могу поделиться своей дебютной работой с вами 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Вы знаете как долго я шла к этому, и наконец-то презентую свой клип на песню #Привыкаю 🤗❤😘 Этот ролик стал для меня очень личным, он стал для меня путем к эмоциональному выздоровлению! Конечно, до полного восстановления еще далеко, но я чувствую вашу поддержку! Я знаю, что вы рядом! Спасибо вам за это! Надеюсь, что клип, который для меня снял легендарный Алексей Голубев вам понравится, ведь мы старались для вас мои дорогие 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Очень жду отзывы 📩📝📜 Клип вы можете увидеть по ссылке в шапке моего профиля 💋❤😘 Спасибо Вам, я вас очень сильно люблю! 🌹Ваша, Ольга Бузова", – написала телебрюнетка.