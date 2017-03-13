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Газета.Ru

Макаревич пожелал, чтобы "Евровидению" не препятствовали дураки

Макаревич пожелал, чтобы «Евровидению» не препятствовали дураки
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Основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич пожелал, чтобы музыкальному конкурсу "Евровидение" не препятствовали дураки. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Макаревича, он очень рад, что Россия принимает участие в "Евровидении".
"Это нормально, и дай Бог, чтобы это вообще состоялось, чтобы всякие дураки не ставили препятствий этому делу ни с той, ни с другой стороны", – отметил музыкант и добавил, что победитель – это уже вопрос десятый.
Макаревич назвал совершенно нормальным то, что Россию будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями. Он подчеркнул, что это не может быть спекуляцией. "Стиви Уандер, что, спекуляцией занимался всю свою жизнь?" – спросил он.
Ранее украинские власти предупредили, что российскую участницу "Евровидения-2017" могут не пустить в Киев – если она будет делать политические заявления и публично поддерживать присоединение Крыма.
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2017 Видео Культура
Андрей Макаревич Стиви Уандер
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