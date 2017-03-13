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Макаревич пожелал, чтобы "Евровидению" не препятствовали дураки
Основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич пожелал, чтобы музыкальному конкурсу "Евровидение" не препятствовали дураки. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Макаревича, он очень рад, что Россия принимает участие в "Евровидении".
"Это нормально, и дай Бог, чтобы это вообще состоялось, чтобы всякие дураки не ставили препятствий этому делу ни с той, ни с другой стороны", – отметил музыкант и добавил, что победитель – это уже вопрос десятый.
Макаревич назвал совершенно нормальным то, что Россию будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями. Он подчеркнул, что это не может быть спекуляцией. "Стиви Уандер, что, спекуляцией занимался всю свою жизнь?" – спросил он.
Ранее украинские власти предупредили, что российскую участницу "Евровидения-2017" могут не пустить в Киев – если она будет делать политические заявления и публично поддерживать присоединение Крыма.
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