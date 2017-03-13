В Кремле прокомментировали фильм CNN о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , отвечая на вопрос о фильме CNN про главу государства, заявил, что, судя по всему, лента получилась с критическим уклоном, в русле демонизации России, но позитивно то, что РФ позволили изложить свою позицию.

"Разумеется, скажем так, было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то средство массовой информации может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас, к сожалению, превалирует в Америке в отношении нашей страны. Наверное, этим обусловлено то, что действительно этот фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и, скажем так, в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к анонсу и самому фильму "Самый могущественный человек в мире" телеканала CNN, который посвящен президенту РФ.

Песков добавил, что еще не видел фильм и ждет возможности посмотреть.

"Справедливости ради нужно, наверное, позитивно оценить предложение автора фильма, тем более нашего давнего знакомого Фарида Закария. Вы знаете, что он неоднократно бывал в нашей стране, встречался с президентом (Владимиром) Путиным, был модератором в Санкт-Петербурге на экономическом форуме. Поэтому мы с ним хорошо знакомы. Заслуживает позитивной оценки то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и по крайней мере изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются, что мы и сделали", — добавил он.