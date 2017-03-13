Самойлову могут не пустить на "Евровидение"

По словам Геращенко, если Самойлова не выступала публично в поддержку присоединения Крыма к России и «агрессии против Украины», то проблем нет. «Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», - пояснил Геращенко. Он заявил, что украинская сторона может запретить певице въезд в страну, если Самойлову «будут использовать для провокации».

«Но, я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины», - заключил советник украинского министра.