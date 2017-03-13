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Самойлову могут не пустить на "Евровидение"
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что певицу Юлию Самойлову, представительницу России на «Евровидении-2017», не пустят на Украину, если она будет делать политические заявления. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Геращенко, если Самойлова не выступала публично в поддержку присоединения Крыма к России и «агрессии против Украины», то проблем нет. «Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», - пояснил Геращенко. Он заявил, что украинская сторона может запретить певице въезд в страну, если Самойлову «будут использовать для провокации».
«Но, я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины», - заключил советник украинского министра.
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