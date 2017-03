Прообразом злодея в фильме «Назад в будущее 2» был Трамп

Автор сценария картины Боб Гейл заявил об этом изданию «The Daily Beast».

«Это и было нашей идеей, когда мы работали над фильмом», цитирует его ТАСС.

‘Back to the Future’ writer: Biff Tannen is based on Donald Trump https://t.co/HKEsU2zJl9 pic.twitter.com/yfgbnv4IQb

— The Daily Beast (@thedailybeast) 12 марта 2017 г.

Напомним, что по сюжету главный злодей Бифф Таннен, разбогатевший на знании исхода всех спортивных соревнований в будущем, захватил родной город главного героя Марти Макфлая и построил там резиденцию, похожую на Trump Plaza Hotel and Casino.