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Прообразом злодея в фильме «Назад в будущее 2» был Трамп
Автор сценария картины Боб Гейл заявил об этом изданию «The Daily Beast».
«Это и было нашей идеей, когда мы работали над фильмом», цитирует его ТАСС.
‘Back to the Future’ writer: Biff Tannen is based on Donald Trump https://t.co/HKEsU2zJl9 pic.twitter.com/yfgbnv4IQb
— The Daily Beast (@thedailybeast) 12 марта 2017 г.
Напомним, что по сюжету главный злодей Бифф Таннен, разбогатевший на знании исхода всех спортивных соревнований в будущем, захватил родной город главного героя Марти Макфлая и построил там резиденцию, похожую на Trump Plaza Hotel and Casino.
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