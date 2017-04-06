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Украина рискует остаться на Евровидении одна
Отказ Украины изменить свое решение в отношении допуска конкурсантки от России Юлии Самойловой может привести к увеличению отказов на участие в конкурсе со стороны других стран. Об этом пишет журналист The Irish Times Дэниел Маклафлин.
Журналист отмечает, что Европейский вещательный союз (EBU) крайне недоволен позицией Украины, вместе с тем, целый ряд стран может бойкотировать конкурс.
«Нынешняя ситуация вызывает гнев среди наших членов - европейских вещателей по всей Европе, - и мы получили сообщение от многих из них, критикующих решение и рассматривающих возможность выхода из этого события», - приводит слова генерального директор EBU Ингрид Дельтен The Irish Times.
Вместе с тем, Маклафлин отмечает, что «финансовые страхи» по поводу затрат на проведение Евровидения преследуют Киев с мая прошлого года после победы певицы Джамалы в Швеции.
Журналист также отмечает, что представители ЛГБТ сообщества выражают свои опасения по поводу уровня безопасности в стране, так конкурс может стать мишенью украинских националистов, что также может иметь крайне негативные последствия для Украины.
Ране СБУ на три года запретила въезд на территорию Украины участнице от России на конкурсе Евровидение Юлии Самойловой. Причиной этому решению послужило ее выступление летом 2015 года в Крыму. Несмотря на протесты как со стороны России, так и со стороны EBU, Украина отказалась изменить свое решение.
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