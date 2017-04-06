Украина рискует остаться на Евровидении одна

Отказ Украины изменить свое решение в отношении допуска конкурсантки от России Юлии Самойловой может привести к увеличению отказов на участие в конкурсе со стороны других стран. Об этом пишет журналист The Irish Times Дэниел Маклафлин.

Журналист отмечает, что Европейский вещательный союз (EBU) крайне недоволен позицией Украины, вместе с тем, целый ряд стран может бойкотировать конкурс.

«Нынешняя ситуация вызывает гнев среди наших членов - европейских вещателей по всей Европе, - и мы получили сообщение от многих из них, критикующих решение и рассматривающих возможность выхода из этого события», - приводит слова генерального директор EBU Ингрид Дельтен The Irish Times.

Вместе с тем, Маклафлин отмечает, что «финансовые страхи» по поводу затрат на проведение Евровидения преследуют Киев с мая прошлого года после победы певицы Джамалы в Швеции.

Журналист также отмечает, что представители ЛГБТ сообщества выражают свои опасения по поводу уровня безопасности в стране, так конкурс может стать мишенью украинских националистов, что также может иметь крайне негативные последствия для Украины.