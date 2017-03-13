Самойлова выразила уверенность в достойном выступлении на «Евровидении-2017»

Певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова , которая представит Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, считает, что ей хватит душевных и физических сил, чтобы достойно выступить на международном музыкальном конкурсе. Об этом она заявила в интервью РИА Новости в понедельник, 13 марта.

«Огонь во мне есть в плане стрессоустойчивости, я железная в этом смысле, конечно. Так как у меня недавно была операция, возможно, немного переживаю, что могу устать, но все-таки у нас идут репетиции, и тот результат, который я показываю, руководство Первого канала устраивает», — отметила Самойлова.

Она также рассказал, что из-за ежедневных репетиций ей не удалось послушать всех других участников «Евровидения-2017». «Я все-таки стараюсь больше времени тратить на нужные вещи, конкретные задачи ставить перед собой», — добавила певица.

О том, что от России на «Евровидение-2017» поедет Самойлова, Первый канал объявил вечером 12 марта. Как отмечается, ее исполнение песни о любви Flame Is Burning «произвело наиболее сильное впечатление». «Самойлова доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нее нет никаких преград», — говорится на сайте телеканала.

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Самойлова неоднократно выступала на всевозможных конкурсах, в том числе и международного уровня. В 2013 году певица стала финалисткой 3-го сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». В 2014-м участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Полуфиналы песенного конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.