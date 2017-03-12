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"Песня" Дианы Шурыгиной сломала YouTube
Фото: Первый канал
В Сети набирает популярность ролик с "поющей" Дианой Шурыгиной, получившей известность после того, как была изнасилована на вечеринке студентом Сергеем Семеновым. Певицу сделал из Шурыгиной звезда YouTube Enjoikin, с легкой руки которого ранее "вокальные данные" проявляли Виталий Кличко, Наталья Поклонская и многие другие.
Трек Дианы Шурыгиной называется "Нецветные розы". К моменту написания заметки ролик, который был опубликован 12 марта, набрал 478 206 просмотров, после чего счетчик перестал работать, на что пожаловались многие пользователи.
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