Далее:
Главное сейчас
Дни.ру

"Песня" Дианы Шурыгиной сломала YouTube

«Песня» Дианы Шурыгиной сломала счетчик YouTube
Фото:
В Сети набирает популярность ролик с "поющей" Дианой Шурыгиной, получившей известность после того, как была изнасилована на вечеринке студентом Сергеем Семеновым. Певицу сделал из Шурыгиной звезда YouTube Enjoikin, с легкой руки которого ранее "вокальные данные" проявляли Виталий Кличко, Наталья Поклонская и многие другие.
Трек Дианы Шурыгиной называется "Нецветные розы". К моменту написания заметки ролик, который был опубликован 12 марта, набрал 478 206 просмотров, после чего счетчик перестал работать, на что пожаловались многие пользователи.
Того Челябинск Шоу-бизнес
Виталий Кличко Диана Шурыгина Наталья Поклонская Сергей Семенов
Оставить комментарий

Дни.ру: последние новости