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Скончался британский актер Джон Форджэм
Фото: Twitter
Британский актер Джон Форджэм, известный по ролям в сериале «Жены футболистов», фильмах «Костолом», «Поцелуй дракона», «Шина – королева джунглей», скончался в возрасте 75 лет, сообщает Daily Mail.
Смерть актера подтвердила его дочь Джонеста. Актер упал с кровати и сломал ключицу, а затем был доставлен в больницу после перенесенного внутреннего кровотечения.
«Папа был очень талантливым актером и харизматичным замечательным человеком. У нас были близкие отношения», -- рассказала его дочь.
По ее словам, после съемок в сериале «Жены футболистов» актер долгое время был без работы и боролся с депрессией, лишь недавно сумев справиться с трудностями.
Свою карьеру в кино Джон Форджэм начал в возрасте 31 года. На его счету более 70 ролей в кино.
Lonsburn Series1Ep5 spotted John Forgeham aka Elkins from @gmurphy662 gym in series 9! @bringbackLB @E44Blackwall pic.twitter.com/ucC9v9uyqt— Blackwall Studios (@BStudios100) 17 августа 2016 г.
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