Скончался британский актер Джон Форджэм

Британский актер Джон Форджэм, известный по ролям в сериале «Жены футболистов», фильмах «Костолом», «Поцелуй дракона», «Шина – королева джунглей», скончался в возрасте 75 лет, сообщает Daily Mail

Смерть актера подтвердила его дочь Джонеста. Актер упал с кровати и сломал ключицу, а затем был доставлен в больницу после перенесенного внутреннего кровотечения.

«Папа был очень талантливым актером и харизматичным замечательным человеком. У нас были близкие отношения», -- рассказала его дочь.

По ее словам, после съемок в сериале «Жены футболистов» актер долгое время был без работы и боролся с депрессией, лишь недавно сумев справиться с трудностями.

Свою карьеру в кино Джон Форджэм начал в возрасте 31 года. На его счету более 70 ролей в кино.