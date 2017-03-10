Филипп Киркоров рассказал о семейной традиции

Король российской эстрады Филипп Киркоров не представляет свою жизнь без перелетов. Кочевая жизнь артиста ему нравится, он находит в ней романтику и вдохновение.

— Я люблю кочевую жизнь и никогда не устаю от нее, — признается Филипп.

К такой жизни певец постепенно приучает и своих детей. Совместные выезды в другие города и даже страны стали привычным делом для Аллы-Виктории и Мартина.

— Впервые мы уехали из дома надолго в 2015 году. Больше двух недель провели на фестивале «Новая волна» в Сочи, а затем там же у меня были сольные концерты, — рассказал Филипп.

Кроме того, дети Киркорова уже успели побывать вместе с ним в Америке. Таким образом, российский поп-король приучил их к семейной традиции — путешествовать.