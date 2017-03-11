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Что не так с Биланом: певец взбудоражил поклонников странной фотографией
Певец Дима Билан в своем Instagram опубликовал фотографию, которая привела в недоумение поклонников певца. На фотографии Билан предстал в сером костюме, который подчеркивает его сильно похудевшее тело, а также с совершенно лысой головой.
Дима Билан не сопроводил свое фото подписью, однако оставил хэштеги #питер и #жизнь. Фанаты задались вопросом: "Что не так с Биланом?".
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