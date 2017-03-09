Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала слова Александра Панайотова, который подверг сомнениям ее вокальные данные.
Некоторое время назад Александр заявил о том, что в России неправильно расставлены приоритеты, и происходит подмена ценностей.
— Молодой певец Джейкоб Кольер, которого заметил в инстаграме легендарный Куинси Джонс, получил две статуэтки «Грэмми». Не потому, что папа заплатил, а потому, что действительно очень талантливый! А у нас все чествуют ведущую реалити-шоу, которая вдруг решила запеть, — заявил Александр.
Недавно Ольга дала концерт, покорив очередную концертную площадку. Там же присутствовал и певец, который в очередной раз пошутил над способностью Ольги к пению.
— Ольге надо ехать в этом году на «Евровидение» в Киев, там все ждут, — заявил он.
Узнав об этих словах от журналистов, телеведущая воскликнула:
— Он меня то оскорбляет, то на «Евровидение» зовет. Пусть сначала цветы подарит и попросит прощения.
Оставить комментарий