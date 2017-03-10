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Названа дата премьеры седьмого сезона "Игры престолов"
Фото: © Bighead Littlehead/Home Box Office (HBO)/Television 360
Премьера седьмого сезона телесериала "Игра престолов" назначена на 16 июля 2017 года. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте кинофильма.
На странице сериала в сети Facebook велась прямая трансляция по окончании которой была обнародована дата премьеры.
Ранее сообщалось, что новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих.
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