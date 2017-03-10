Названа дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов»

Премьера седьмого сезона телесериала "Игра престолов" назначена на 16 июля 2017 года. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте кинофильма.

На странице сериала в сети Facebook велась прямая трансляция по окончании которой была обнародована дата премьеры.

Ранее сообщалось, что новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих.