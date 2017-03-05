В Москве скончался актер Александр Кузнецов, игравший в "Балладе о солдате"

кадр из фильма "Баллада о солдате"

Фото: кадр из фильма "Баллада о солдате"

Актер, писатель и педагог Александр Кузнецов , знакомый зрителям по фильмам "Баллада о солдате" и "Адъютант его превосходительства", скончался на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье актриса Татьяна Лютаева.

"Александр Всеволодович Кузнецов скончался, - сказала она. - Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13:00 мск". Место похорон пока неизвестно.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. Учился в ГИТИСе, в 1959 году был принят в Московский театр миниатюр, где работал как актер и режиссер. Дебют в кино состоялся в 1959 году у Григория Чухрая в "Балладе о солдате". Среди лучших работ актера: Слава ("Утренние поезда"), часовой ("Адъютант его превосходительства"), дядюшка Домовой ("Там, на неведомых дорожках").