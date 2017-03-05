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Газета.Ru

СМИ: лидер "Коррозии металла" сбежал из черногорской тюрьмы в Италию

Лидер «Коррозии металла» сбежал из тюрьмы в Черногории
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Лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, осужденный в Черногории, сбежал в Италию. Об этом РИА "Новости" сообщила его супруга.
"Он сбежал в Италию", - сообщила супруга Ирина. Тем не менее, она отказалась раскрыть какие-либо подробности произошедшего.
На странице лидера группы во "ВКонтакте" появилась заметка, согласно которой он "сбежал из черногорской тюрьмы с помощью турецкой мафии". При этом "Паук" также попросил о помощи русских людей в Албании, Италии, Сербии и Хорватии, чтобы музыкант мог к ним обратиться.
Инцидент произошел 3 сентября 2016 года в курортном городе Сутоморе. Музыканта арестовали в связи с подозрением в поджоге дома гражданина России.
В октябре Сергея "Паука" Троицкого приговорили к 10 месяцам тюрьмы в Черногории.
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