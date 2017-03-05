Лазарев предложил отправить на Евровидение певицу из Швеции

Российский артист Сергей Лазарев предложил отправить на Евровидение шведскую певицу Loreen.

Такое предложение Сергей Лазарев высказал, прокомментировав фото в Instagram. Пользователь alenablin выложила на своей странице фотографию Loreen, отметив в описании, что государство Сан-Марино предложило певице представить его на Евровидении в Киеве.

Сергей Лазарев, комментируя фото, написал: «Кстати, у нас в России пока не объявили участника!! может, Лорин???»

Напомним, Loreen выступала на Евровидении от Швеции в 2012 году с песней «Euphoria». Тогда певица одержала победу на конкурсе.