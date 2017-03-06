Финны снимут мультфильм про Путина

Президент России Владимир Путин станет героем финского мультика, в котором он будет мечтает стать тореадором. Мультфильм будет посвящен запрету корриды в Каталонии, сообщает Yle

«Сейчас мы делаем куклу, изображающую Путина. Он будет одет в костюм тореадора, который ему велик», - рассказала режиссер анимационной ленты о корриде Катариина Лиллквист.

Она отметила, что это очень интересный и юмористичный проект, который сильно отличается от того, что режиссер делала раньше. Ранее Лиллквист занималась политическими историями, которые были связаны с войной.

По ее словам, также планируется выпуск книги и комиксов на эту тему.

В 2010 году каталонское правительство приняло запрет на проведение корриды. В октябре 2016-го он был отменен по решению Конституционного суда Испании.